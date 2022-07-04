Ставрополь, 4 июля 2022, 12:24 — REGNUM В Ставропольском крае набирает обороты уборочная страда. Первый миллион зерна уже заложен в копилку нового урожая. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе губернатора края Владимира Владимирова.
По словам пресс-службы, определились первые лидеры по урожайности и темпам уборки. Ими традиционно стали Кочубеевский (70 ц/га), Изобильненский (66 ц/га) Новоалександровский (59 ц/га) и Красногвардейский (52 ц/га) округа. В настоящее время в крае также приступили к уборке рапса, гороха и ярового ячменя.
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