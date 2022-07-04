Москва, , 12:24 — REGNUM За время проведения спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины российскими войсками было уничтожено в общей сложности 230 самолетов, 134 вертолета и 1448 беспилотников украинских нацистов. Об этом 4 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 230 самолетов, 134 вертолета, 1448 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3904 танка и других боевых бронированных машин, 706 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3084 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4002 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за последние сутки российские Воздушно-космические силы (ВКС) в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины уничтожили семь пунктов управления, два склада с боеприпасами и батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» киевских боевиков