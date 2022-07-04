Вашингтон, 4 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сделал 3 июля заявление, из которого можно сделать вывод, что погибшие в фуре мигранты сами виноваты в том, что это с ними случилось, сообщает New York Post.

Мигранты

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала CBS. Майоркас пытался дать отпор критикам, которые обвиняли в трагедии предполагаемую слабую политику администрации в отношении границ.

«Мы неоднократно говорили и продолжаем предупреждать людей, чтобы они не отправлялись в опасное путешествие», — отметил Майоркас.

По его словам, мигранты, которые едут из Центральной и Южной Америки к границе США и Мексики, получают ложную информацию от наркокартелей перед тем, как отправиться в путь.

«Они отдают свои жизни, свои сбережения в руки этих организаций-эксплуататоров, этих преступных организаций, которые не заботятся об их жизнях и стремятся только к наживе», — сказал Майоркас.

Ранее, 27 июня, в фуре, остановившейся на обочине дороги в Сан-Антонио, штат Техас, были обнаружены тела десятков мертвых мигрантов. В общей сложности погибли 53 человека.