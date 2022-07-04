Азов, Ростовская область, 4 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Ростовской области жители Азова нашли на окраине города привязанного к столбу осла. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Осёл

Животное неизвестные оставили в безлюдном месте на улице Мелиораторов — неподалеку от местного асфальтового завода. Как предполагают азовчане, осёл находился без еды и воды в течение нескольких дней, пока его не заметили случайные прохожие.

Неравнодушные горожане напоили осла водой. Зоозащитники начали поиски тех, кто сможет приютить животное и спасти его от гибели.