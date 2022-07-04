Калуга, , 13:18 — REGNUM Почти 1,5 млрд рублей материнского капитала получили семьи региона с начала 2022 года, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

Материнский капитал © ИА REGNUM

Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий. Почти три тысячи обратившихся в ПФР родителей распорядились средствами на эти цели, было выделено больше 1 300 млн рублей. Также востребовано получение ежемесячной выплаты на второго ребенка в возрасте до трёх лет. В 2022 году 1300 семей обратились за назначением выплаты. Всего родителям направлено более 91 млн рублей. Помимо ежемесячной выплаты, спросом пользуется и оплата обучения детей. С года 400 родителей приняли решение направить материнский капитал на образование детей. Пенсионный фонд выделил этим семьям более 28 млн рублей.

«С 2021 года распоряжение материнским капиталом стало быстрее и удобнее. На рассмотрение заявления сегодня отводится не больше 10 рабочих дней. При этом совершенствование информационного обмена между Пенсионным фондом и другими государственными организациями позволяет принимать решение по заявлению и перечислять средства без личного посещения клиентских служб и предоставления документов. В настоящее время больше половины обращений за распоряжением материнским капиталом осуществляется без посещения клиентских служб Отделения Пенсионного фонда», — отметила Светлана Сомова.

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