Калуга, 4 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Почти 1,5 млрд рублей материнского капитала получили семьи региона с начала 2022 года, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

ИА REGNUM Материнский капитал

Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий. Почти три тысячи обратившихся в ПФР родителей распорядились средствами на эти цели, было выделено больше 1 300 млн рублей. Также востребовано получение ежемесячной выплаты на второго ребенка в возрасте до трёх лет. В 2022 году 1300 семей обратились за назначением выплаты. Всего родителям направлено более 91 млн рублей. Помимо ежемесячной выплаты, спросом пользуется и оплата обучения детей. С года 400 родителей приняли решение направить материнский капитал на образование детей. Пенсионный фонд выделил этим семьям более 28 млн рублей.

«С 2021 года распоряжение материнским капиталом стало быстрее и удобнее. На рассмотрение заявления сегодня отводится не больше 10 рабочих дней. При этом совершенствование информационного обмена между Пенсионным фондом и другими государственными организациями позволяет принимать решение по заявлению и перечислять средства без личного посещения клиентских служб и предоставления документов. В настоящее время больше половины обращений за распоряжением материнским капиталом осуществляется без посещения клиентских служб Отделения Пенсионного фонда», — отметила Светлана Сомова.