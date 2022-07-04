Пермь, , 12:20 — REGNUM В Пермском крае 3 июля выявили 50 заражений коронавирусом, сообщает оперштаб. С конца июня суточный показатель медленно повышается.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи заражений отмечены в 12 муниципальных образованиях: в Перми, Березниках, Краснокамске, Верещагинском, Суксунском, Кунгурском, Нытвенском, Чусовском, Ильинском, Октябрьском, Очерском и Александровском муниципальных и городских округах. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 371 596 носителей коронавируса.

За последние сутки госпитализированы семь человек с COVID-19, что на три больше, чем днём ранее. Второй день подряд в Прикамье нет ни одного летального исхода от коронавирусной инфекции.