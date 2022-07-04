Сеул, 4 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приняло решение отправить 40 тыс. доз вакцины Moderna против COVID-19 в Гайану. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

(сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen Вакцина от коронавируса Moderna

Согласно опубликованным данным, вакцина должна быть отправлена в латиноамериканскую страну 4 июля. Как ожидается, груз прибудет в столицу Гайаны Джорджтаун 6 июля.

В МИД Южной Кореи выразили надежду на то, что данная помощь поможет стране вернуться к нормальной жизни, а также улучшит отношения между двумя странами.

«Мы планируем рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке других стран, нуждающихся в вакцинах против COVID-19», — сообщили в министерстве иностранных дел Южной Кореи.