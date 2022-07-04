Рим, , 12:18 — REGNUM Католическая церковь поддерживает законопроект об автоматическом итальянском гражданстве детей мигрантов, заявил 4 июля глава комиссии по вопросам миграции Конференции епископов Италии Джан Карло Перего.

Лодка с мигрантами

Такого рода реформа будет «шагом навстречу реальности», которая меняется и в Италии, и в других странах, отметил епископ.

Законопроект поддерживают либералы и популисты, против выступают правоконсерваторы. Они полагают, что это и в целом спорное идеологизированное решение тем более неуместно обсуждать во время экономического и энергетического кризиса.