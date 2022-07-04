Тольятти, Самарская область, , 12:20 — REGNUM Подозреваемого в поджоге леса разыскивают в Тольятти. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Лесной пожар 54.mchs.gov.ru

Сообщается, что рано утром 13 июня в седьмом лесном квартале Тольятти произошёл лесной пожар на площади 0,7 га. В поджоге заподозрили мужчину в возрасте от 30-и до 35и-и лет, ростом 180 см, среднего телосложения, на руках татуировки в виде цепей.

Специалисты просят жителей сообщить информацию по данному факту в отделения полиции г. Тольятти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в лесах Самарской области ожидается высокая пожарная опасность.