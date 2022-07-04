4 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 21:28 — REGNUM В Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых». На выставке собраны более 600 экспонатов — произведения, принадлежавшие коллекционерам — братьям Ивану и Михаилу Морозовым.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На экспозиции собраны экспонаты из Государственного Эрмитажа и Государственной Третьяковской галерее и ГМИИ им. А. С. Пушкина, в том числе работы Мориса Дени, Камиля Писсарро, Пьера Ренуара, Клода Моне, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Виктора Васнецова, Константина Коровина, Исаака Левитана, Марка Шагала, Василия Сурикова и других художников.

Произведения Клода Моне из коллекции Морозовых Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пабло Пикассо. «Девочка на шаре». 1905 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Жорж Мансана-Писарро. Зебры на водопое.1906 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Жорж Мансана-Писарро. Обнаженная с павлином.1906-1907 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка рассказывает о двух братьях коллекционерах современного искусства — Иване и Михаиле Морозовых рубежа XIX и XX веков. На экспозиции представлены реконструкция собраний французской и русской живописи, составленные ими на рубеже столетий. Коллекция Михаила Морозова неоднородна, в нее вошли первые в России работы Гогена, ван Гога и Мунка.

Картины Поля Гогена Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Поль Гоген. У подножья горы. 1892 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Поль Гоген. Цветы и фрукты. 1891 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент картины Винсент ван Гога «Пейзаж в Овере после дождя» 1890 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иван Морозов продолжил начатое дело брата, после его безвременной смерти в 1903 году. Он стал тщательно и последовательно отбирать произведения великих импрессионистов, таких как Моне, Сислея, Ренуара и других, а также произведения постимпрессионистов — ван Гога, Сезана и Гогена. Иван заказывал монументально-декоративные ансамбли у ведущих мастеров того времени — Дени, Боннара и Матисса. Одновременно с работами французских мастеров в его коллекции появились и работы Серова, Левитана, Врубеля, Ларионова, Гончаровой, Машкова.

Поль Сезанн. Девушка у пианино. увертюра к «Тангейзеру». Около 1869 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Поль Сезанн. Курильщик. около 1890-1892 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Поль Сезанн. Сцена в интерьере (В комнатах) 1869-1871 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Произведения распределены по залам, сохраняя смысловые центры коллекции брата Ивана и главные этапы ее истории. «Важная черта этого собрания — равнозначное присутствие в нем французского и русского искусства: отражения новаторского взгляда, свойственного именно молодому поколению коллекционеров рубежа XIX и XX веков».

Зал «Фовизм. Цвет и движение» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ж. Мансана-Писсаро, М. Врубель, К. Сомов, М. Сарьян и Б. Анисфельд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин Коровин. Портрет Ивана Морозова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Точкой отсчета стали покупки работ в знаменитой парижской галерее Поля Дюран-Рюэля. Иван Абрамович Морозов обратил внимание на импрессионизм, отбирая работы с особым вниманием. В этом направлении создания коллекции сыграли свою роль дружеские связи с русскими художниками — Сергеем Виноградовым, Валентином Серовым и Сергеем Коровиным, у которых коллекционер брал уроки.

У картины Габриэля Корнелиуса фон Макс «Утро (Увядание)» 1870-е Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Александр Куприн. Натюрморт с синим подносом. 1914 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Илья Машков. Натюрморт. Фрукты на блюде. 1910 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Шарль Герен. Прогулка в парке. 1902 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Александр Головин. Пейзаж. 1911 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Почти за десять лет коллекционер приобрел 18 картин Сезанна, их ансамбль стал одним из основных в его домашнем музее на Пречистенке.

Поль Сезан. Автопртрет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работы Мориса Дени впервые приобретены в 1906 году на Салоне независимых. Посетив мастерскую ведущего тогда мастера декоративных ансамблей, Морозов предложил оформить монументальными композициями центральное помещение своего дома — Музыкальный салон. Темой работ стал миф о Психее. Ансамбль по рекомендации художника был дополнен живописными панно, керамическими вазами самого Дени и скульптурами Аристида Майоля. На выставке Музыкальный салон воссоздан в оригинальных пропорциях, в том виде, как он сложился к 1912 году.

Второе отделение Государственного музея нового западного искусства импрессионистов. Фото ГМИИ А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Музыкальный салон Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

План картинной галереи И. А. Морозова 1918-1919 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Книги и архивные материалы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Врубель. Биографический очерк А. П. Иванова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Архивные документы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Книги в архивном отделе у зала «Фовизм. Цвет и движение» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Парадную лестницу Морозов оформил ансамблем созданным Боннаром. Это триптих «У Средиземного моря», а боковые стены оформлены панно «Ранней весной в деревне» и «Осенью. Сбор фруктов». Согласно фотографиям, ансамбль был дополнен скульптурой Сергея Конёнкова.

Огюст Роден. Ева. 1881 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Морис Дени. Музыкальный салон. Панно из серии «История Психеи» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Морис Дени. Панно из серии «История Психеи» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Морис Дени. Панно из серии «История Психеи» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Морис Дени. Фотография Эжена Дрюэ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Коллекция Морозовых разместилась в тринадцати залах музея. Есть залы, где расположились работы ван Гога, Гогена. Также представлены работы в направлении фовизма и раннего авангарда и другие. «Отрезанный от Парижа в годы Первой мировой и революции коллекционер сосредоточился на приобретении работ отечественных мастеров. Среди них были те, чья слава придет в Париже в 1920-е — например, М. Шагал».

Музыкальный салон. Реконструкция Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Декоративная ваза. Морис Дени Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Декоративная ваза. Морис Дени Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит в ГМИИ имени А. С. Пушкина до 30 октября в главном здании музея по адресу: улица Волхонка, дом 12.