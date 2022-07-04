Мурманск, 4 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. К осени 2022 года в Мурманскую область поставят шесть ультразвуковых сканеров экспертного класса, сообщает региональное правительство.

Ультразвуковое исследование

Оборудование стоимостью более 50 млн рублей поставят в Кандалакшскую, Оленегорскую больницы, ЦРБ Североморска, а также в поликлиники Мурманска.

«Мы продолжаем обновлять медоборудование в больницах Кольского Заполярья. Так, в 5 региональных больниц будут поставлены ультразвуковые сканеры общей стоимостью более 50 млн рублей. Контракты уже заключены», — отметил губернатор в ходе оперативного совещания в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор назначил двух заместителей.