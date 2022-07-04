Саратов, 4 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Жители Саратова вновь пожаловались в интернете на агрессивных бездомных собак, от которых пострадали два мальчика. Проводится проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

(сс) Mr.TinDC Агрессивная собака

Согласно размещенным интернет-публикациям, 3 июля возле дома №74 на улице Курская бродячая собака напала на шестилетнего мальчика. Ребенка с множественными укушенными ранами лица доставили в больницу.

Еще один случай произошел у дома №3 на улице Антонова, где бездомная собака покусала 12-летнего мальчика. С раной левой голени его госпитализировали в лечебное учреждение.

По выявленным фактам нападения безнадзорных животных организована доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 30 июня рядом с домом №61В по проспекту Энтузиастов в Саратове от собаки пострадала девочка.

Читайте также: В Саратовской области на 10-летнюю девочку напала собака