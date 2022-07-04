Ватикан, , 12:15 — REGNUM Папа Римский Франциск может уже в ближайшие несколько месяц посетить Москву и Киев. О своём намерении поехать на Украину и в Россию понтифик заявил в интервью Reuters.

Папа римский Франциск (сс) Jeffrey Bruno

«После того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать на Украину. Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я бы хотел побывать в обеих столицах», — пояснил он.

Франциск также сообщил, что между государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым уже состоялись контакты по поводу его возможной поездки в Москву.

«Я хотел бы поехать (на Украину), и я хотел сначала поехать в Москву. Мы обменивались сообщениями об этом», — заявил понтифик.

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Он также опроверг информацию о том, что в ближайшее время он уйдёт в отставку.

Напомним, поездка папы Римского в Канаду должна состояться с 24 по 30 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, о своём желании поехать на Украину папа Римский Франциск заявлял ровно месяц назад. При этом тогда он подчеркнул, что должен дождаться подходящего момента. Понтифик также проинформировал о намерении встретиться с представителями украинских властей, чтобы понять, возможна ли поездка в страну.

При этом ещё в начале апреля папа Римский выражал сомнения по поводу поездки в Киев в ближайшее время.

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