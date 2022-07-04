Москва, 4 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым будет работать на матче за Суперкубок России по футболу — 2022. Об этом 4 июля сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Soccer.ru Суперкубок России по футболу

Помогать Москалёву будут лайнсмены Валерий Данченко и Максим Ковалёв. Резервным рефери назначен Кирилл Левников. Отвечать за систему видеоповторов VAR будут Сергей Карасёв и Максим Гаврилин.

Напомним, «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.