Москва, 4 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. За последние сутки российские Воздушно-космические силы (ВКС) в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины уничтожили семь пунктов управления, два склада с боеприпасами и батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» киевских боевиков. Об этом 4 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены семь пунктов управления, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска Донецкой Народной Республики, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Ивано-Дарьевке и Артемовске Донецкой Народной Республики, батарея реактивных систем залпового огня «Град» в районе перезарядки, а также живая сила и военная техника ВСУ в 16 районах», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что за это же время в рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России было уничтожено четыре взвода РСЗО украинских нацистов в районах населенных пунктов Тарасовка, Новая Полтавка и Ульяновка Донецкой Народной Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что истребитель российских ВКС в ходе спецоперации ВС РФ по денацификации Украины сбил в небе над ДНР истребитель Су-25 киевских боевиков.