Москва, 4 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Российские системы ПВО за сутки сбили восемь беспилотников ВСУ, сообщили 4 июля в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru ПВО в действии

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Константиновка, Авдеевка Донецкой Народной Республики, Корнауховка, Кочубеевка, Иванчуковка Харьковской области, Шевченково Запорожской области и Томина Балка Херсонской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также отмечается, что российские системы ПВО за прошедшие сутки перехватили 11 снарядов РСЗО «Ураган» ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области.