Москва, , 12:24 — REGNUM Четыре украинских взвода РСЗО на территории Донецкой Народной Республики уничтожены российским высокоточным оружием. Об этом сообщает 4 июля Минобороны России в ежедневной сводке.

ВКС РФ Mil.ru

В ведомстве уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы ВКС России применили высокоточное оружие против взводов реактивных систем залпового огня вооружённых сил Украины. Четыре взвода поражены в районах населённых пунктов Тарасовка, Новая Полтавка и Ульяновка в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВКС России также уничтожили семь пунктов управления, два склада с боеприпасами и батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» киевских боевиков.

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