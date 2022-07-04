Пекин, 4 июля 2022, 12:13 — REGNUM Государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил участие во встрече министров иностранных дел стран G20 на Бали 8 июля 2022 года, сообщает Antara.
Ван И планирует провести двусторонние встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и диалог на высоком уровне с министром-координатором по морским делам и инвестициям Индонезии Лухутом Бинсаром Панджаитаном.
Помимо Индонезии, Ван И также посетит Таиланд, Филиппины и Малайзию.
«Благодаря визиту мы надеемся на углубленную стратегическую коммуникацию с четырьмя странами Юго-Восточной Азии», — говорится в заявлении МИД Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, исследователи призывают Индонезию принять предложение о развитии ядерных технологий, сделанное президентом России Владимиром Путиным во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо.
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