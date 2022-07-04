Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Фонари Львиного моста в Северной столице, пострадавшие от преступных действий вандала, отправили на реставрацию. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Львиный мост с погнутыми фонарями. Скриншот «ВКонтакте» Группа СПб ГБУ «Мостотрест» в «ВКонтакте»

От рук вандала пострадал корпус фонарей. Он весь выгнут и потерял свою форму. Также в негодность пришли стёкла конструкции. Ущерб оценили в 52 тыс. рублей.

«Был протянут кабель освещения между фонарями, за которые он зацепился. Соответственно, весь вес, он попал на фонари, и была погнута самая хрупкая, самая тонкая часть фонарей, которая сделана из меди, — сообщила начальник отдела южных районов управления по надзору СПб ГБУ «Мостотрест» Надежда Глушкова. — Сотрудники будут стараться восстановить повреждённые конструкции, и заново это всё будет окрашиваться и ставиться на своё историческое место.

Напомним, что поломка фонарей произошла 26 июня. Сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Оказалось, что мужчина в возрасте 31 года имеет три судимости (сбыт наркотиков и неуплата алиментов). На сегодняшний день он находится под подпиской о невыезде и ожидает судебного заседания.

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