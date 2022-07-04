Грозный, 4 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео о том, как встретили жители города Лисичанска в ЛНР своих освободителей от нацистских формирований и украинской армии. Приветствуя чеченских бойцов, горожане благодарили их за поддержку и освобождение, рассказывали, какие трудности им пришлось пережить.

Ліонкінг Разрушенный в ходе конфликта жилой дом в Лисичанске

Все без исключения мирные жители на кадрах видео рассказывают об издевательствах и мародерстве войск ВСУ, неонацистов и банд наемников.

«Самое обидное, что украинцы стреляли украинцев и смеялись. Закопать меня хотели на роднике за то, что я не хочу воевать», — рассказал один из горожан.

«Кроме мародерства, за время пребывания в Лисичанске, мы ничего от них не видели. Грабили все подряд. Вскрыли каждый офис, выламывали двери, заселялись в дома, людей выгоняли на улицу. Нам, местным, сказали в нецензурной форме, чтобы мы все отсюда уезжали, иначе нас поубивают. Зашел иностранный легион — белорусы, литовцы, грузины — начали тянуть все, что считали нужным, а когда мы попросили помощи, чтобы их приструнили, нам ответили, если их поразгонять, то некому будет воевать», — такие факты из жизни в оккупации привела одна из женщин.

Комментируя рассказы горожан, глава Чечни Рамзан Кадыров, еще раз отметил, что «нацисты и бандеровцы способны демонстрировать силу и превосходство только над безоружными женщинами и детьми».

«Впредь мы не позволим им чинить несправедливость над мирным населением. В ближайшее время весь Донбасс будет зачищен от этих преступников, и люди заживут благополучной, мирной жизнью. Это задача, которую поставил перед нами верховный главнокомандующий Владимир Путин, и мы ее выполним, чего бы нам это ни стоило!», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.