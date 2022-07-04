Орел, , 12:12 — REGNUM Более чем на 5% снизился реальный размер средней заработной платы в Орловской области по данным на апрель 2022 года по отношению к уровню апреля 2021 года. Данные приводит Орёлстат

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, в апреле 2022 года реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, снизилась на 5,3% к апрелю 2021 года.

В целом средняя номинальная заработная плата на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области в апреле 2022 года составила 38 206 рублей.

«По сравнению с мартом 2022 года она снизилась на 0,7%, а с апрелем предыдущего года увеличилась на 13,3%», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что, по данным Орёлстата, уровень безработицы в марте–мае 2022 года составил 3,9%.