Мурманск, , 12:11 — REGNUM В Мурманской области на должности вице-губернаторов назначены глава регионального комитета по обеспечению безопасности Эрик Хисматуллин и руководитель аппарата правительства области Надежда Аксенова. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Назначение Orenburg-gov.ru

Глава региона отметил, что Эрик Хисматуллин в новой должности будет курировать работу министерства природных ресурсов. При эом он продолжит руководить комитетом безопасности. В числе задач Надежды Аксеновой — создание единой кадровой базы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛНР назначил нового министра связи и массовых коммуникаций.