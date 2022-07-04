Пермь, 4 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Перми за неделю (27 июня — 3 июля) автоинспекторы выявили 84 пьяных водителей. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Пьянство за рулём

По данным ведомства, 35 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ещё четверо находились за рулём, не имея водительского удостоверения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказались 34 водителя.

Рецидивистами стали 11 водителей. В течение года они повторно сели за руль, будучи пьяными. В отношении них рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.