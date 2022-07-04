Москва, , 12:10 — REGNUM Украинские войска несут значительные потери на всех направлениях, сообщили 4 июля в Министерстве обороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В министерстве рассказали, что за минувшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в Харькове. В них находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц техники.

Кроме того, в результате успешного наступления ВС РФ на территории Луганской Народной Республики, украинское командование потеряло управление над отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны.