Лондон, 4 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Европейские фондовые рынки начали неделю на оптимистичной ноте, поскольку трейдеры сомневаются в решимости центральных банков продолжить повышение процентных ставок на фоне растущих признаков замедления роста мировой экономики, сообщает 4 июля Financial Times.

Rafael Matsunaga Биржа

Региональный индекс Stoxx 600 вырос на 1% на торгах утром 4 июля, лондонский индекс FTSE 100 прибавил 0,8%, а немецкий Xetra Dax — 0,7%. Рынки акций и облигаций США были закрыты в связи с праздником 4 июля.

Stoxx демонстрировал еженедельные потери в течение четырех из последних пяти недель на фоне стремительного роста инфляции в еврозоне и Великобритании, вызванного повышением цен на энергоносители, на что центральные банки разных стран ответили ужесточением денежно-кредитной политики.

Однако после того, как темпы роста в производственном секторе США резко снизились в июне 2022 года, денежные рынки склоняются к тому, что Федеральная резервная система США сократит темпы повышения ставок.

Базовый индекс акций S& P 500 на Уолл-стрит закрылся в пятницу 1 июля с ростом на 1,1%.

«В таких «медвежьих» условиях все стараются быть немного хитрее, — говорит член инвестиционного комитета в европейской компании по управлению активами Carmignac Гергели Майорос. — Все инвесторы высматривают, когда будет пик инфляции и пик жесткой политики центробанков».

Также Гергели предупреждает, что настроения на рынке могут измениться, поскольку компании столкнулись с «очень значительным замедлением экономики в США и Европе».