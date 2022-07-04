Москва, 4 июля 2022, 12:09 — REGNUM Воздушно-космические силы России высокоточным оружием поразили в Харькове пункты временной дислокации двух бригад ВСУ, в которых находились около 200 украинских боевиков, сообщили 4 июля в Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, истребитель российских Воздушно-космических сил в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины сбил в небе над Донецкой Народной Республикой истребитель Су-25 киевских боевиков.
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