Москва, , 12:09 — REGNUM Воздушно-космические силы России высокоточным оружием поразили в Харькове пункты временной дислокации двух бригад ВСУ, в которых находились около 200 украинских боевиков, сообщили 4 июля в Минобороны РФ.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель российских Воздушно-космических сил в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины сбил в небе над Донецкой Народной Республикой истребитель Су-25 киевских боевиков.

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