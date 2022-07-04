Вашингтон, 4 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Известный рэпер Westside Gunn (Элвин Ламар Уорти) раскрыл дату выхода нового альбома. Об этом сообщил портал HotNewHipHop 4 июля.

Цитата из интервью Westside Gunn

По словам музыканта, его новый проект увидит свет 8 июля 2022 года. Ожидается, что предстоящий релиз станет первой полноформатной пластинкой Westside Gunn после выхода альбома Hitler Wears Hermes 8: Sincerely, Adolf в сентябре 2021 года.

Напомним, Westside Gunn начал творческую деятельность в начале 2000-х годов, однако известность приобрёл лишь в середине 2010-х годов. За всё время успел выпустить пять студийных альбомов, шесть мини-альбомов и записать совместные песни с такими артистами, как Lil Wayne, Freddie Gibbs, Tyler, the Creator и многими другими.