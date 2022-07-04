Уфа, 4 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Депутат сложил свои полномочия после проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления сотрудниками прокуратуры в Башкирии. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

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В ходе проверки сотрудники прокуратуры Шаранского района установили, что в нарушение требований российского законодательства в ноябре 2021 года председатель совета Шаранского района купил акции и ценные бумаги иностранных компаний.

«В этой связи прокуратура района внесла в совет представление и потребовала от депутатов рассмотреть вопрос об увольнении чиновника в связи с утратой доверия», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что во исполнение акта прокурорского реагирования депутат сложил полномочия добровольно.