Баку, 4 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Иран. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Musafir~azwiki Джейхун Байрамов

«В рамках визита запланированы встречи министра Джейхуна Байрамова с официальными лицами Ирана», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 29 июня президенты Ирана и Азербайджана Ибрагим Раиси и Ильхам Алиев провели встречу в Туркмении. Они провели переговоры на полях полях Каспийского саммита в Ашхабаде.