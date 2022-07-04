Москва, , 12:11 — REGNUM Украинские войска, отступающие из Луганской Народной Республики, остались без управления со стороны Киева. Об этом говорится в опубликованной 4 июля сводке Министерства обороны РФ.

Военная техника ВС России во время спецоперации на Украине (с) Министерство обороны РФ

Без управления остались подразделения 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны, уточнили в ведомстве.

Украинское командование потеряло управление отступающими подразделениями в результате успешных наступательных действий российских Вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР от украинских нацистов. Украинский генштаб признал потерю Лисичанска после «тяжелых боёв».

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