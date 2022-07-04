Москва, 4 июля 2022, 12:11 — REGNUM Украинские войска, отступающие из Луганской Народной Республики, остались без управления со стороны Киева. Об этом говорится в опубликованной 4 июля сводке Министерства обороны РФ.

Военная техника ВС России во время спецоперации на Украине
Военная техника ВС России во время спецоперации на Украине
(с) Министерство обороны РФ

Без управления остались подразделения 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны, уточнили в ведомстве.

Украинское командование потеряло управление отступающими подразделениями в результате успешных наступательных действий российских Вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР от украинских нацистов. Украинский генштаб признал потерю Лисичанска после «тяжелых боёв».

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