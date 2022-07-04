Москва, , 12:04 — REGNUM Истребитель российских Воздушно-космических сил (ВКС) в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины сбил в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР) истребитель Су-25 киевских боевиков. Об этом 4 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны России

«В ходе воздушного боя в районе Ясная Поляна Донецкой Народной Республики российским истребителем сбит Су-25 воздушных сил Украины», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито восемь украинских беспилотников в районах Константиновки и Авдеевки Донецкой Народной Республики, Корнауховки, Кочубеевки и Иванчуковки Харьковской области, Шевченково Запорожской области и Томина Балка Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за 138 дней эскалации в Донецкой Народной Республике от обстрелов боевиков ВСУ погибли 215 мирных жителей.