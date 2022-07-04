Якутск, , 12:07 — REGNUM Ураган, который снёс конструкции на стадионе в селе Борогонцы, также стал причиной обрушения опор линии электропередачи в Усть-Алданском районе Якутии. Электроснабжение восстанавливают энергетики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе «Якутскэнерго».

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Бригады намерены трудиться в усиленном режиме до полного восстановления подачи электричества, заверили в компании. Неполадки выявлены на линиях «Борогонцы-1», «Борогонцы-2», «Сельхозхимия», «Маягас» и подстанции «Борогонцы».

По информации первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова, от шквалистого ветра в том числе пострадали жилые дома, крыши, заборы.

«В результате стихии упали опоры линии электропередачи. Из-за этого прервано электроснабжение. Также из-за отсутствия нету мобильной связи. Все это будет восстановлено в кратчайшие сроки», — заверил вице-премьер республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Борогонцах готовились к проведению Спортивных игр народов Якутии, когда из-за ураганного ветра там обрушились конструкции и декорации. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей.