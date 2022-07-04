Шелехов, Иркутская область, 4 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 4 июля известило о задержании подозреваемого в хищении майнингового оборудования в Шелехове. Ущерб от содеянного составил более миллиона рублей.

МВД Иркутская область. Ворованное оборудование для майнинга

В полицию обратился частный предприниматель и сообщил, что из его офисного помещения, где один из кабинетов он приспособил под майнинговую ферму, неизвестный под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья похитил оборудование для майнинга и скрылся.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность фигуранта и задержали его. Им оказался 54-летний житель города металлургов.

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В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность фигуранта и задержали его. Им оказался 54-летний житель города металлургов.

Как установили полицейские в ночное время злоумышленник, вычислив помещения охраны, проник в комнату и под угрозой применения оружия закрыл в соседнем кабинете 70-летнего сторожа. Затем преступник вынес из помещения, свыше 20 единиц оборудования для добычи криптовалюты и скрылся.

Ранее судимый за кражи мужчина признался, что совершил преступление ради денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года стадо известно о задержании подозреваемого, который признался в совершении кражи майнингового оборудования. Ущерб от содеянного составил более 3,3 млн. руб.

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