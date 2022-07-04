Санкт-Петербург, 4 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 декабря 2022 года начнёт рассматривать иск ООО «Балтийское морское буксирное агентство» к капитану морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» и офшорной компании «Браво Шип Лизинг 18 Б. В». (Bravo Ship Leasing 18 B. V.) из Нидерландов. Истец требует признать переход права собственности на буксир «Кижуч» и обязать капитана морского порта «произвести регистрацию перехода права собственности на буксир в Российском международном реестре судов», передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан 22 июня 2022 года, дело приняла судья Сайфуллина.

Одновременно с иском подано заявление об обеспечении «в виде запрета капитану морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Волкову А. Б производить после 01.07.2022 года исключение буксира «Кижуч» (ИМО 9 801 938, РМВ-49-176) из Российского международного реестра».

Суд удовлетворил требование об обеспечительных мерах.