Казань, 4 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом, накануне заболели 42 человека. В республиканские больницы госпитализировали за минувший день 23 ковид-пациента, сообщает 4 июля общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Всего в регионе зарегистрировано 152 725 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 149 236 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 24 пациента, умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России проведено около 300 млн тестов на коронавирус.

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