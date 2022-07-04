Омск, 4 июля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Прокуратура Кировского округа Омска проводит проверку в связи с падением рабочего со строящегося здания. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июля в прокуратуре Омской области.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Трагедия произошла днём 1 июля. Установлено, что строитель упал со строящегося дома с высоты 18-го этажа. Здание расположено вблизи дома № 3/1 по улице 70 лет Октября. Пострадавший погиб.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбуждённого по данному факту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае устанавливаются обстоятельства гибели рабочего.

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