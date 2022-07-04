Москва, 4 июля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Экспорт российского газа в Европу будет снижаться и на этом фоне нужно активнее использовать его внутри страны. Как передает корреспондентИА REGNUM4 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетикеПавел Завальный («Единая Россия») в ходе круглого стола, посвященного энергетической стратегии России на период до 2050 года.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Павел Завальный

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«Если не будет экспорта… Тем более по трубам газа однозначно будет снижение экспорта… Мы должны как можно больше газа использовать на внутреннем рынке, замещая другие виды топлива», — сказал Завальный.

По его словам, в нынешних условиях реализация программ газификации и замещения моторного топлива газомоторным становится стратегической задачей государства. Десять лет назад планировалось, что жидкое топливо будет замещено газом на 10−12%, но цели так и не были достигнуты, отметил Завальный.

«Взялись за эту задачу, но потом цели стали менее амбициозные. Сегодня гордимся тем, что заместили почти миллион тонн жидких топлив. Что такое миллион тонн? Даже 1,5% нет…», — пояснил он.

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