Ульяновск, , 11:59 — REGNUM В Ульяновске местный житель заочно осуждён за покушение на убийство бизнесмена, совершённое девять лет назад, а предполагаемый организатор преступления объявлен в международный розыск. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 53-летний ульяновец. Следствие полагает, что 30 апреля 2013 года, находясь в подземной парковке на улице Водопроводной в Ульяновске, он выстрелил из самодельного пистолета в местного предпринимателя.

Пострадавшего ранили в голову и шею. Его удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Суд признал ульяновца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство по найму»), ч.1 ст. 222 («Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия»), ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»). Приговором суда ему назначено 15 лет колонии строгого режима. Также он должен выплатить потерпевшему 2 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что предполагаемый организатор преступления уехал из страны, его объявили в международный розыск. Обвинение в организации покушения на убийство по найму (ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) ему предъявлено заочно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен обвинительный приговор по делу о покушении на убийство. Осуждённый стрелял в знакомого. Приговором ему назначено восемь лет и три месяца колонии строгого режима.

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