Томск, 4 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ковид-стационары Томской области госпитализировано 14 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Ковидный стационар. Тувы

Всего за сутки выявлено 23 новых носителя коронавируса. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 132 593.

Выздоровели после COVID-19 за весь период пандемии 130 946 пациентов, в том числе 33 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 860 человек.