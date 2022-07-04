Трентино, Италия, , 11:57 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги 4 июля прибыл к месту схода ледника в Доломитовых Альпах. Он проведет совещание с представителями местных властей, на котором будут решаться вопросы оказания помощи пострадавшим, а также будет обсуждаться ход расследования.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Президент Италии Серджо Маттарелла в свою очередь выразил свои соболезнования родственникам погибших.

Трагедия произошла накануне, 3 июля. Шесть человек погибли, 16 числятся пропавшими без вести. Причиной обвала массивного куска ледника стали высокие температуры — на высоте 3000 метров было +10 градусов.