Пенза, 4 июля 2022, 11:57 — REGNUM В Пензенской области за сутки выписали 32 ковид-пациента. С начала пандемии по состоянию на 4 июля в регионе выздоровели 181 708 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.
Всего по области зарегистрировано 188 073 случая заражения коронавирусом, в том числе 32 — за минувший день.
От последствий заражения коронавирусом скончались 5957 человек, за сутки умерших нет.
В ковид-стационары 3 июля госпитализировали семь человек.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Европе по заражениям коронавирусом лидирует Великобритания, Франция, Германия, Италия. Подъем заболеваемости ковидом также отмечается в Австрии, Испании и Нидерландах.
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