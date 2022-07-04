Пенза, 4 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки выписали 32 ковид-пациента. С начала пандемии по состоянию на 4 июля в регионе выздоровели 181 708 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Всего по области зарегистрировано 188 073 случая заражения коронавирусом, в том числе 32 — за минувший день.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5957 человек, за сутки умерших нет.

В ковид-стационары 3 июля госпитализировали семь человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Европе по заражениям коронавирусом лидирует Великобритания, Франция, Германия, Италия. Подъем заболеваемости ковидом также отмечается в Австрии, Испании и Нидерландах.

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