Кишинёв, , 11:56 — REGNUM Сообщение неизвестного о «минировании» здания аэропорта Кишинёва оказалось ложным. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Пограничной полиции Молдавии.

Аэропорт Кишинева Airport.md

Сообщается, что сапёры проверили территорию, опасных предметов не нашли. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Следователи выясняют, кто звонил.

«Была создана группа для документирования ситуации в составе следователей и сотрудников уголовного розыска Пограничной полиции, которые приступили к действиям по установлению лица, сообщившего о наличии взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за сообщения о «минировании» аэропорта Кишинёва правоохранители эвакуировали посетителей на время проверки территории.

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