Лесной, Свердловская область, , 11:59 — REGNUM Житель Нижней Туры Свердловской области предстал перед судом за поджог знакомого. Потерпевший скончался в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СКР.

Поджог

Инцидент произошёл в марте 2021 года в Лесном Свердловской области. Обвиняемый потребовал у знакомого деньги за оказанные им услуги водителя. Уралец заявил, что денег у него нет и заплатить он не сможет. Тогда обвиняемый облил дверь гаража и одежду знакомого легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Уралец получил ожоги несовместимые с жизнью.

Следователи СКР собрали достаточную доказательную базу для передачи дела в Свердловский областной суд. Уральцу грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что этот гражданин ранее проблем с законом не имел, в поле зрения полиции не попадал.