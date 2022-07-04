Калуга, 4 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил включить в промышленную ипотеку не только покупку готовых площадок, но и выделение денег на их строительство, так как существует запрос от инвесторов. Об этом Шапша заявил 4 июля в Екатеринбурге, в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Экспозиция Калужской области на международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»

В настоящее время для обеспечения промышленных предприятий готовыми площадями, а также стимулирования создания новой промышленной инфраструктуры Минпромторг России разрабатывает новую меру поддержки «промышленная ипотека». Этот механизм предполагает предоставление льготных кредитов по ставке не более 5% годовых промышленным предприятиям на приобретение производственных площадей, а также девелоперам производственной недвижимости — застройщикам и управляющим компаниям индустриальных парков и промышленных технопарков.

Сегодня в Калужской области почти 20 компаний готовы взять промышленную ипотеку. Запустить новый механизм поддержки поручил президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022.