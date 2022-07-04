Вильнюс, , 12:34 — REGNUM Памятник на могиле литовского поэта Костаса Кубилинскаса, сотрудничавшего с органами госбезопасности СССР, испортили неизвестные в Вильнюсе. Об этом сообщает 4 июля департамент полиции при МВД Литвы.

Краска Keely O'Shannessy

Кубилинскас похоронен на Антакальнисском кладбище Вильнюса, где также находится крупнейший в стране мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Могилу поэта накануне залили красной краской.

«В воскресенье было замечено, что памятник Кубилинскасу испачкан краской красного цвета. Полицией собран оперативный материал о порче имущества», — сообщили в ведомстве.

Костас Кубилинскас (1923-1962) — детский поэт, в 1946 году, как утверждается, завербованный Министерством госбезопасности СССР и участвовавший в операциях против ячеек антисоветского сопротивления в Литве.

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