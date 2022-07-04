Липецк, 4 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Липецкой области 4 июля выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Region.tver.ru Анализ на коронавирус

Всего зарегистрировано 152 тыс. 903 случая заражения.

За весь период наблюдения 148 тыс. 725 человек выписаны, в том числе 40 — за последние сутки.

За весь период скончались 3792 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.