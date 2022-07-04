Сеул, , 11:55 — REGNUM В Южной Корее проведут исследование долгосрочных последствий коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Института здравоохранения при Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Известно, что в течение трех лет в исследовании примут участие около 10 тыс. человек.

Цель исследований, которые начнутся в июле текущего года, заключается в определении факторов риска, которые приводят к неблагоприятным последствиям для организма.

Основываясь на этих выводах, правительство страны планирует разработать рекомендации по более эффективному лечению инфекций, а также создать специальную базу данных.

Напомним, во всем мире зарегистрировано более 200 симптомов, связанных с последствиями коронавируса, при этом около 20% пациентов с COVID-19 испытывали различные симптомы длительное время.