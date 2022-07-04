Донецк, , 11:53 — REGNUM Пожар на заводе «Донпластавтомат» произошёл в результате обстрела Донецка со стороны Украины. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 4 июля в телегрма-канале.

Завод расположен в Киевском районе Донецка. Под обстрел попал цех по производству полиэтилена.

«Пожар видит весь город», — отметил Кулемзин.

Мэр сообщил также, что силы противовоздушной обороны отразили удар ВСУ по старому зданию торгово-промышленной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля украинские силовики обстреляли Куйбышевский район Донецка. Зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома.

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